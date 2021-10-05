Pompalı tüfekle ateş açtı

Bursa Osmangazi'de iddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi. Diğer grubu tüfekle kovalayan adamın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden adamı arıyor.

NTV 05.10.2021 - 10:04 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 10:13

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