Pompalı tüfekle dükkan bastı: Yoldan geçen 3 kişi yaralandı
Çorum’da iddiaya göre kız meselesi yüzünden yaşanan pompalı tüfekli kavgada yoldan geçen üç kişi yaralandı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, pompalı tüfekli bir kişinin ateş açarak kuruyemiş dükkanını bastığı görülüyor. Tabancalı bir saldırganın daha karıştığı olayda kuruyemişçideki bir gençle sokaktan geçen üç kişi yaralandı. Olay sonrasında kaçan silahlı saldırganlar Gökhan K. ile Umut C.Ş. aranıyor.
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