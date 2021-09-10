Pompalı tüfekle vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Eylül tarihinde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan Ergün B, yeğeni Tuğrul B'nin aracından getirdiği pompalı tüfekle Talat G'yi (31) bacağından yaraladı. Tuğrul B. olaydan 5 gün sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.
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NTV 10.09.2021 - 14:51| Son Güncelleme : 10.09.2021 - 15:00
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