Pompalı tüfekli saldırı çocuğun gözü önünde yaşandı
İstanbul Sultangazi’de köşede pusuya yatan genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. Bacağına iki kurşun isabet eden Eren Akçay hastaneye kaldırldı. 18 yaşındaki saldırgan S.G.’yi ailesi polise teslim etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, pompalı saldırının küçük bir kız çocuğunun gözü önünde yaşandığı görülüyor.
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