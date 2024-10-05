Pompalıyla hastane bastı: Ölümle burun buruna geldiler
Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası’na pompalı tüfekle giren B.G. (45) isimli kadın, sağlık çalışanlarını tehdit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşarken, bir çalışan olay anını cep telefonuyla kaydetti.
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