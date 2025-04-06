Porsuk Çayı’nı temizleyen dev ekskavatör çamura gömüldü

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın dibini temizlemeye çalışan ekskavatör çamur ve balçığa saplandı. Başka bir ekskavatör ve kepçe kurtarma çalışması başlattı.



Sümer Mahallesi’nde Kanlıkavak Parkı’ndan geçen Porsuk Çayı’nda yapılan temizlikten dolayı su kesilmişti. Suyun kesilmesinin ardından ekskavatör ve kamyonlarla balçık ve çamur temizlenmeye başladı. İki ekskavatörden biri, çamura ve balçığa saplandı. 30 tonluk ekskavatörün operatörünün manevraları sonucu, iş makinası iyice çamura gömüldü. Ekskavatörün operatörü, içinde bulunduğu kabinin üzerine çıkarken, diğer arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca çamurun içinde gömülü vaziyette kalan ekskavatörü çıkarmak için diğer ekskavatör ve kepçe geldi. Ekskavatörü çıkarma çalışmalar sürüyor.