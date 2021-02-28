Post-modern darbenin 24. yılı

Bugün tarihe 'post-modern darbe' olarak geçen 28 Şubat'ın yıldönümü... 23 yıl önce bugün, 28 Şubat 1997'de 9 saat süren kritik bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmıştı. İşte o toplantıya kadar olan gergin dönem ve sonrasında yaşananlar...
Abone ol
Paylaş
NTV 28.02.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 11:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.