Post-modern darbenin 24. yılı

Bugün tarihe 'post-modern darbe' olarak geçen 28 Şubat'ın yıldönümü... 23 yıl önce bugün, 28 Şubat 1997'de 9 saat süren kritik bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmıştı. İşte o toplantıya kadar olan gergin dönem ve sonrasında yaşananlar...

NTV 28.02.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 11:57

DİĞER VİDEOLAR