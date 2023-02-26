Prof. Dr Ahmet Ercan'dan 'fırın' uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, binaların alt katlarına kesinlikle fırın yapılamması gerektiğini söyeldi. Eğer fırın yapılacaksa üst katlarda ev olmaması gerektiği uyarısında bulunan Ercan, ''Fırının sıcaklığı betonu pişirir ve niteliğini değiştirir. Fırın yanıyor ve sonrasında soğuyunca bu kez donatılarda paslanma başlar. Paslanma sonucunda da erime ile yapının yıkılması kolaylaşır" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.