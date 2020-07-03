Prof. Dr. Ali Kahriman NTV'ye anlattı: Kimyasalların farklı depolarda tutulması gerekirdi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamayı Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Ali Kahriman NTV yayınında değerlendirdi. Kahriman, ilk hesaplamalarına göre 80 tona yakın materyalin patlamış olabileceğini söyledi.

03.07.2020 - 20:02 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 20:05

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