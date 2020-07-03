Prof. Dr. Ali Kahriman NTV'ye anlattı: Kimyasalların farklı depolarda tutulması gerekirdi
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamayı Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Ali Kahriman NTV yayınında değerlendirdi. Kahriman, ilk hesaplamalarına göre 80 tona yakın materyalin patlamış olabileceğini söyledi.
Abone ol
Paylaş
03.07.2020 - 20:02| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 20:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.