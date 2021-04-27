Prof.Dr. Mehmet Ceyhan tepki çeken sözlerine NTV'de açıklık getirdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Bşk. Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, NTV yayına katıldı. Ceyhan sosyal medyada tepki çeken ‘‘Bu tam kapanma değildir. Tam kapanma olması için 28 gün olmalıdır’’ sözlerine açıklık getirdi.

NTV 27.04.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 13:19

DİĞER VİDEOLAR