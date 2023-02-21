Prof. Dr. Naci Görür anlattı: Bölgede yeni deprem riski var mı?

Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler enerji aktarımına neden olur mu, bölgede yeni depremler bekleniyor mu, hangi illerde hareketlilik yaşanabilir? NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı.

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