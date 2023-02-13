Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hangi bölgelerde deprem riski arttığını NTV yayınında anlattı. Görür, ''İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz'' dedi.
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