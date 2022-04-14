Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen depremin Marmara’daki fay hattıyla bir ilgisi olmadığını belirten Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyarıda bulundu. Görür, ‘‘İstanbul’da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor. İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.