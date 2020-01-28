Prof. Dr. Okan Tüysüz: Artçı depremler devam edecek
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin görüşlerini aktardı.
28.01.2020 - 15:10| Son Güncelleme : 28.01.2020 - 15:25
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