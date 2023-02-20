Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil
Hatayın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu. NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
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