Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil

Hatayın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu. NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

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