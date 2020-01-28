Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bugünkü deprem 6 gün önce olan depremle aynı bölgede, artçılar sürecek

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin görüşlerini aktardı.

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