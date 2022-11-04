Prof. Dr. Okan Tüysüz: İzmir'deki deprem 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer
İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybı yaşanmadığını, panik nedeniyle olumsuz etkilenen 64 kişiden biri ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depreme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, 4,9'luk deprem esnasında ortaya çıkan enerjinin yaklaşık 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer olduğunu söyledi.
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