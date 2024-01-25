Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya'daki depremi NTV'de değerlendirdi
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı. Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.
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