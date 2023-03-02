Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV'de anlattı: 7,6'lık depremi sahil şeridi 10 şiddetinde hissedecek
NTV yayınına katılan jeolog Prof.Dr. Okan Tüysüz, ''Olası bir Marmara depreminde İstanbul'da hangi ilçeler, hangi şiddette sarsılacak?'' sorusunu yanıtladı. En kötü senaryo olarak kabul edilen 7,6 büyüklüğündeki bir depremin sahil kesiminde 10 şiddetinde hissedileceğine dikkat çeken Tüysüz, İstanbul'da zemin sıvılaşma riskinin nerelerde olduğunu anlattı.
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