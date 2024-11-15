Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV'de yanıtladı: Rize'de deprem ne anlama geliyor?
AFAD, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Prof. Dr. Tüysüz "Hemşin ve Malatya'da meydana gelen bu depremlerin, büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Böyle bir veri söz konusu değil." dedi.
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