Prof. Dr. Okan Tüysüz: Sahil ilçelerinde 8 metreyi bulan dalgalar olabilir

Olası İstanbul depreminde sahil şeridindeki ilçelerde yaşayayanların bir başka korkusu da tsunami... Uzmanlar, hem tsunami riskine karşı hem de tsunami anında yapılması gerekenler için uyarıda bulunuyor. Jeolog Prof.Dr.Okan Tüysüz, İstanbulun denize bakan ilçelerinde 6 hatta 8 metreyi bulan dalgalar olabilir. Tsunamiye karşı erken uyarı sistemi kurulabilir dedi. (Haber:Özgür Yılmaz Kamera:Savaş Daldal)

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