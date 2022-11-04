Prof. Dr. Okan Tüysüz'den, İzmir Buca'daki depreme ilişkin açıklama
İzmir'in Buca ilçesinde, 4 Kasım'da saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir kişi kalp krizi nedeniyle, bir kişi de yüksekten atlayarak yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Depremde tarihi bir caminin minaresi yıkıldı, 20 bina da hasar gördü. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depreme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, 4,9'luk deprem esnasında ortaya çıkan enerjinin yaklaşık 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer olduğunu söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.