Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Aynı yerde daha büyük bir deprem olmaz
Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Berfu Güven NTV canlı yayınında Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile konuştu. Ersoy, deprem öncesi alınacak önlemleri ve depremin neden geniş bir alanda hissedildiğini anlattı.
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