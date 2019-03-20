Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Beklenmedik, sürpriz bir deprem değil

Denizli Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi ile Güney Marmara'daki illerde hissedildi. Depremin ardından bölgede büyüklüğü 1,8 ile 4,8 arasında değişen 16 artçı sarsıntı oldu. Acıpayam ve çevresindeki köylerde 100'e yakın binada hasar olduğu belirtiliyor. Can kaybı yaşanmazken, panikle sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Acıpayam ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.