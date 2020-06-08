Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirsizlik fazlaysa etkisi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV yayınında kısıtlamanın kalktığı hafta sonunda farklı kentlerden gelen, fiziki mesafe ve maske kuralının gözardı edildiği görüntüleri yorumladı. "Tedbirsizlik çok fazla ise bunun etkisi olacaktır" dedi. Özlü, sahilde de mutlaka maske kullanılması gerektiğini söyledi.
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NTV 08.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:25
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