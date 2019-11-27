Prof. Okan Tüysüz: Bu depremlerin Türkiye ile bir bağlantısı yok (Girit'te deprem)

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde 6.44 derinliğinde deprem meydana geldi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Okan Tüysüz, canlı yayında depremin Türkiye ile ilgisi bulunmadığını anlattı ve kendi içerisinde bulundukları bölgeyi etkileyen depremlerdir" dedi.

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