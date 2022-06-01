Profesörden genç doktora yumruklu saldırı

İstanbul Kadıköy'de bir hastanenin acil servisinde çalışan doktorla, idari amiri arasında yaşanan izin tartışması yumruklu saldırıyla sonuçlandı. İdari amir profesör, 27 yaşındaki genç meslektaşına yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - NTV Haber 01.06.2022 - 21:33 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 21:53

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