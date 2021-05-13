Protesto için arabasını yaktı

İsrail'in Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar.

NTV 13.05.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 10:08

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