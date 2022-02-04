"Provokasyona gelmeyeceğiz"

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanında bulunan Adalet Heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Öte yandan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan; "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır'' dedi.

Haberler - NTV 04.02.2022 - 09:46 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 09:54

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