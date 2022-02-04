"Provokasyona gelmeyeceğiz"

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanında bulunan Adalet Heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Öte yandan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan; "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır'' dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.