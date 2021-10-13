'Psikolojim bozuldu' dedi, yolcuları indirmek istedi

İstanbul Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcular ile tartıştı. İETT şoförü "ben raporluyum, psikolojim bozuldu" diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün, kendisine tepki gösteren vatandaşa da "Vergiyi bana mı veriyorsun, Benim kaç tane raporum var biliyor musun?" demesi dikkat çekti.
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