Pul biberde mobilya cilası, şekerde boya

Et ürünleri, baharatlar, şekerlemeler. Her gün sayısız ürün raflardaki yerini alıyor. O ürünlerin ne kadarının sağlık koşullarına uygun olduğunu belirlemek için İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda titiz bir çalışma yürütülüyor.  (Haber: Sena Kiper Sıtacı - Kamera: Hasan Kayıkçı)

Haberler - NTV 24.12.2021 - 13:40 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 13:49

TÜRKİYE HABERLERİ