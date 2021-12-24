Pul biberde mobilya cilası, şekerde boya

Et ürünleri, baharatlar, şekerlemeler. Her gün sayısız ürün raflardaki yerini alıyor. O ürünlerin ne kadarının sağlık koşullarına uygun olduğunu belirlemek için İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda titiz bir çalışma yürütülüyor. (Haber: Sena Kiper Sıtacı - Kamera: Hasan Kayıkçı)
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