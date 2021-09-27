Radara giren sürücünün önünü TIR kesti: Kendini araca kilitledi
Aksaray’da radara girip kaçan sürücü, polislerin megafonla anons etmesi üzerine bir TIR'ın önüne kesmesiyle durduruldu. Kaçarken polis aracına da çarpan 45 yaşındaki Feyzullah D., kendini aracına kilitledi. Sürücüyü kapıyı açması için ikna edemeyen polis, lastiklerden birini söndürdü. Bir saatin sonunda camlardan biri kırılacakken kapıyı açan sürücü, apar topar yere yatırılarak kelepçelendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemler sırasında şizofren hastası olduğu ortaya çıkan Feyzullah D., para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 27.09.2021 - 14:51| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 15:03
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