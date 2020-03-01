Radarları kör eden Türk yapımı sistem: KORAL

Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarını İdlib'de yoğun olarak kullanıyor. Çok sayıda hedef bu şekilde imha edildi. Hatta 3 hava savunma sistemi de vuruldu. Peki SİHA'lar, görülmeden bu hedeflere nasıl yaklaşabildi? Türk yapımı "KORAL" radar karıştırma sistemi burada öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...
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NTV 01.03.2020 - 13:52| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 14:15
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