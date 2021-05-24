Raf görünümlü gizli geçit: Özel bölüme geçip kumar oynadılar
İstanbul Avcılar’da polis, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir büfeye, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Raf görünümlü gizli bir kapıyla geçilen arka tarafta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 34 bin 690 TL ceza kesildi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 24.05.2021 - 11:30| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 11:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.