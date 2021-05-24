Raf görünümlü gizli geçit: Özel bölüme geçip kumar oynadılar

İstanbul Avcılar’da polis, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir büfeye, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Raf görünümlü gizli bir kapıyla geçilen arka tarafta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 34 bin 690 TL ceza kesildi.

ntv.com.tr 24.05.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 24.05.2021 - 11:49

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