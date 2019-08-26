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Rakamlarla İstanbul'un yeni ve modern yüzü Galataport
26.08.2019 - 13:36

Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. İstanbul'un dünyaya açılacak yeni kapısı Galataport'a ilk gemi, Nisan 2020'de yanaşacak. Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla "Turizm kompleksi" diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave bir buçuk milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor. Galataport'a geri sayım sürerken bugün İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenlendi. NTV ekibinden Yağız Şenkal, projenin maketi önünden son bilgileri paylaştı.

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