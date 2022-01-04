Rakibinin yüzüne tekme attı

Kırklareli'nde amatör lig maçında, sahalara yakışmayan bir olay yaşandı. Kırmızı kart gören bir futbolcu, o sırada sakatlanan arkadaşına yardım eden rakip oyuncunun yüzüne tekme attı. Saldırıya uğrayan Kuştepe Gençlikspor oyuncusu Umut Karakaş'ın çenesi ve burnu kırıldı.
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NTV Haber 04.01.2022 - 04:39| Son Güncelleme : 04.01.2022 - 04:43
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