Ramazan ayı için corona virüs tedbirleri

Corona virüs salgını sürerken, Ramazan ayına da sayılı gün kaldı. Bu yıl virüs tedbirleri kapsamında, camilerde teravih namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tedbirler kapsamında iftar sofraları kurmak yerine de iftar, gıda ve bayramlık paketlerin dağıtılacağını açıkladı.
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NTV 20.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 12:39
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