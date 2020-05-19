Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması

Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak, okullar Eylül'de açılacak, 15 ildeki seyahat kısıtlaması 15 gün daha sürecek. Bu önemli kararlar kabine toplantısında alındı. Başka başlıklar da vardı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı...

NTV 19.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 09:31

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