Ramazan davulcusunu korkutan şaka

Kahramanmaraş'ta bir adam üzerine beyaz çarşaf örttü, gecenin karanlığında bir anda ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Ne olduğunu anlayamayan davulcu, davulunu bırakıp kaçtı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Çarşaflı adamın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
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NTV 27.04.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 11:30
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