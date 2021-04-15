‘Ramazan desteği’ vaadiyle dolandırıcılık: PTT kılığında kapıya gelip senet imzalatıyorlar
Pandemi ve Ramazan ayını fırsat bilen dolandırıcılar hem yüz yüze hem de internette farklı yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Kimi zaman bir devlet görevlisiymiş gibi kapıya geliyorlar, kimi zaman da gönderdikleri mesajlarda kendilerine polis süsü vererek banka hesaplarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu kişilere karşı nasıl önlem alınmalı? Nelere dikkat etmeli? NTV ekibinden Baran Bila, Dijital İletişim Araştırmacısı-Adli Bilirkişi Doç.Dr. Ali Murat Kırık ile konuştu.
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NTV 15.04.2021 - 16:02| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 16:16
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