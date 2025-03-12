Ramazan pidesine 617 lira sakladı
Yozgat'ta dilencilik yapan bir kişi, Ramazan pidesine 617 lira sakladı. Ele geçirelen paraya tutanakla el konulurken dilenciye kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesildi.
Yozgat'ta Ramazan ayında dilenen bir kişiyi zabıta ekipleri yakaladı. Dilencinin pidesinden 617 lira para çıktı. Topladığı paraları ramazan pidesine saklayan dilenciye, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi. Pide içinden çıkarılan 617 liraya da tutanakla el konuldu.
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