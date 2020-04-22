Ramazan pidesine zam yok

Ramazan ayının başlamasına saatler kala, iftarın vazgeçilmezlerinden biri olan Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de pideye zam yok. 300 gramlık pide 3 liradan satılacak.
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NTV 22.04.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 16:12
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