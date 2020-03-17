Raylara yatıp intihara kalkışan kadının mucize kurtuluşu

İzmir'in Buca ilçesinde, raylara atlayarak intihara kalkışan kadın metronun altında kaldı. Raylar ile metro arasında boşlukta kalan kadın mucize eseri ölümden döndü. Diğer yolcuların uyarılmasıyla makinistin aşağıya inerek metro ile rayların arasındaki kadını çıkartma çalışması, bir yolcu tarafımndan cep telefonu ile kaydedildi.  İsmi açıklanmayan kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA 17.03.2020 - 06:19 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 06:26

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