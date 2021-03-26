Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Diyarbakır’da bir kişi, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile evde bulunan 4 kişiyi rehin aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda rehinelerden 4'ü de kurtarılırken 3'ünün saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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NTV 26.03.2021 - 14:23| Son Güncelleme : 26.03.2021 - 14:37
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