Rejim askerleri böyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlip'ten gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.

NTV Haber 28.02.2020 - 23:15 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 23:24

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