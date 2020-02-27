Rejim askerleri böyle vuruldu

Edinilen bilgiye göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejimin 55 tankı, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmatdeposu ve 7 havan imha edildi.
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ntv.com.tr 27.02.2020 - 23:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 23:51
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