Rekor sıcaklıklar Türkiye'yi etkileyecek mi?

Kanada ve İskandinavya'da rekor sıcaklıklar görülüyor. OMEGA Hava akımının bir kaç gün içinde Avrupa'da farklı ülkeleri de etkilemesi bekleniyor. Peki Türkiye için tahminler nedir? İstanbul'da ve Marmara'da son günlerde yağışlı bir hava var. Bu yağışlar sürer mi? Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu'na sorduk.
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NTV Haber 06.07.2021 - 23:36| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 23:45
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