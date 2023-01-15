Restoran çalışanları ile müşterilerin panikle kaçtığı anlar
Elazığ'da saat 06.36'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, depremin ardından olumsuz bir ihbar bildirilmediğini açıkladı. Bir restoranın güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yemek sırasında depreme yakalanan müşterilerin panikle kaçtığı anlar görülüyor.
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