Restoran çalışanları sopayla saldırınca denize atladı

İstanbul Büyükçekmece’de denize giren vatandaşlarla bir restoranın işletmecisi arasında kavga çıktı. İddiaya göre, denize girenler gürültü yaparak restoranın müşterilerini rahatsız etti. Restoran çalışanları ellerinde sopalarla saldırmaya başlayınca vatandaşlar da çareyi denize atlamakta buldu. Çevredekiler sopalı saldırıyı cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde restoran işletmecisiyle çalışanlarının yere düşen adama tekme attığı da görüldü.

ntv.com.tr 19.07.2021 - 13:36 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 14:22

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