Restoran ve cafeler 3,5 ay sonra açıldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3,5 aydır kapalı olan restoran ve kafeler bugün müşteri kabul etmeye başladı. NTV muhabiri Deniz Tüysüzoğlu İstanbul Beşiktaş'taki bir restorana gitti ve yeni normalleşme sürecinde alınan tedbirleri anlattı.

NTV 02.03.2021 - 13:44 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 14:06

DİĞER VİDEOLAR